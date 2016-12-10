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Екатерина Боброва: Сейчас мы хотим кататься и получать удовольствие от того, что делаем

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, занимающая после короткого танца четвертое место на финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе, поделилась впечатлениями от стартового выступления.

«В этом прокате мы хотели показать не только хорошую технику, но и настоящий танец. В целом, это получилось. Конечно, сложно угодить всем, идеально одинаковых прокатов не бывает, иногда что-то получается лучше, что-то хуже Но - надо работать», - считает Соловьев.

Боброва, в свою очередь, сказала: «Сейчас мы хотим кататься и получать удовольствие от того, что делаем. Я сказала Диме перед стартом: «Мы с тобой многое прошли и пережили, теперь надо получать удовольствие». Но, безусловно, надо следить за техникой, так как мы делаем элементы повышенной сложности. А еще лично для меня очень важно, чтоб нашим прокатом были довольны не только зрители и родители, но еще и тренеры».



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