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Александр Энберт: Произвольная программа нам удалась, довольны прокатом

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал итоги соревнований спортивных пар на финале Гран-при в Марселе.

- Думаю, произвольная программа нам удалась! Конечно, это ещё не максимум ни в техническом плане, ни в плане раскованности на льду. Но, по собственным ощущениям, намного лучше, чем раньше. Становится привычнее и легче, поэтому в целом прокатом мы довольны.

Очень рады, что попали в финал Гран-при, получив прекрасную возможность побороться с сильнейшими парами мира. И конечно, этот опыт в дальнейшем будет для нас хорошим стимулом, чтобы двигаться вперед, - заявил Энберт.

На финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе прошли соревнования в парном разряде. Победу одержал дуэт из России Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

По итогам короткой и произвольной программы победители набрали 213.85 баллов. Второе место в активе китайского дуэта Юй Сяоюй/Хао Чжан. На третьем месте пара из Канады Меган Дюамель/Эрик Редфорд. Еще одни представители России Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место.

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