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«Вольфсбург» готов продать Дракслера

Источник:  TransfermarktКомментарии

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер может покинуть «Вольфсбург» в зимнее трансферное окно. 

Спортивный директор «волков» Клаус Аллофс подтвердил, что клуб готов расстаться с одним из своих лидеров. 23-летний футболист был отчислен из основного состава команды перед игрой с «Баварией» в качестве дисциплинарной меры.

- В данный момент Дракслер не является тем человеком, кто может проносить пользу команде. Если нам поступит предложение о продаже игрока, мы его рассмотрим, – заявил Аллофс.

Напомним, Юлиан Дракслер перешел в «Вольфсбург» из «Шальке 04» летом 2015 года. В составе команды он заменил Кевина Де Брюйне.

Матч «Бавария» - «Вольфсбург» начнется сегодня в Мюнхене в 17:30 по московскому времени. «Волки» еще ни разу не побеждали мюнхенцев на выезде.

Матч

Бавария - Вольфсбург

Место и дата

10 декабря 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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