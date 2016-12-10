«Вольфсбург» готов продать Дракслера

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер может покинуть «Вольфсбург» в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор «волков» Клаус Аллофс подтвердил, что клуб готов расстаться с одним из своих лидеров. 23-летний футболист был отчислен из основного состава команды перед игрой с «Баварией» в качестве дисциплинарной меры.



- В данный момент Дракслер не является тем человеком, кто может проносить пользу команде. Если нам поступит предложение о продаже игрока, мы его рассмотрим, – заявил Аллофс.

Напомним, Юлиан Дракслер перешел в «Вольфсбург» из «Шальке 04» летом 2015 года. В составе команды он заменил Кевина Де Брюйне.

Матч «Бавария» - «Вольфсбург» начнется сегодня в Мюнхене в 17:30 по московскому времени. «Волки» еще ни разу не побеждали мюнхенцев на выезде.

