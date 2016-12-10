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Сергей Прядкин: Победитель чемпионата России получит 5 миллионов долларов

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал сумму призовых, которые получит команда, которая выиграет нынешний чемпионат России.

По его словам, бюджет на текущий сезон составляет порядка $40 млн. «Победитель получит 12,7 процента от бюджета, то есть около $5 млн», - сказал Прядкин.

Как пояснили ТАСС в лиге, 40% от бюджета делятся между всеми 16 клубами в равных долях - по 2,5%.

59,1% распределяются в следующем порядке: первое место - 10,2%, второе - 8,4, третье - 7,5, четвертое - 6,6, пятое - 5,7, шестое - 4,8, седьмое - 3,9, восьмое - 3,0, девятое - 2,4, десятое - 2,1, 11-е - 1,8, 12-е - 1,5, 13-е - 1,2.

Еще 0,9% будут в равных долях распределены между клубами, пополнившими лигу по итогам прошлого сезона, - «Оренбургом», «Арсеналом» и «Томью».



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