Хосеп Гвардиола: Чемпионат мира с 48 командами просто убьет футболистов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не поддержал возможное увеличение количества участников финальных стадий чемпионатов мира по футболу.

- Чемпионат мира на 48 команд просто убьет футболистов, и это касается не только чемпионата Англии. Нужно просто задуматься о здоровье и кондициях игроков. Они нуждаются в отдыхе.

Чемпионат мира традиционно начинается через неделю после окончания национальных первенств, а спустя всего три недели после завершения турнира уже стартует подготовка к новому сезону.

Увы, мы совершенно не думаем о футболистах. Возьмем, например, замены. Почему бы не увеличить их количество до 4, 5 или даже 6? Тогда в матчах принимали бы участие больше игроков, а тренеры могли бы пробовать разную тактику. Кроме того, было бы меньше травм. Так было бы лучше для всех, но у ФИФА на этот счет иное мнение, - заявил Гвардиола.

