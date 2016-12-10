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Британский парламентарий призвал ФИФА лишить Россию чемпионата мира-2018

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Член британского парламента Дэмиан Коллинз обратился к ФИФА с предложением лишить Россию права проведение чемпионата мира по футболу из-за допинговых скандалов.

- ФИФА теперь должна очень серьезно оценить перспективы проведения чемпионата мира. Как организация может быть уверена в том, что Россия обеспечит должные антидопинговые меры на турнире?

То, что допинговые программы в стране были санкционированы государством - просто шокирует. Это не просто злоупотребления со стороны отдельно взятых спортсменов и тренеров.

И как может быть чиновником ФИФА Виталий Мутко - министр спорта, упомянутый в отчете комиссии WADA? Как можно после этого занимать официальную должность?, - цитирует Коллинза BBC.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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