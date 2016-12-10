Леонид Слуцкий: Обучение в волгоградской школе ЦСКА не будет стоить ни копейки

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о начале работы футбольной школы его имени в Волгограде.

В эти выходные в школе пройдет первый конкурсный отбор. Учиться в ней будут 200 ребят.

«Уже сейчас сформирован тренерский состав в каждой возрастной группе, - цитирует Слуцкого V1. - Сегодня и завтра мы вместе будем отсматривать ребят, а это могут быть не только мальчики, но и девочки, в возрасте от пяти до 11 лет. Самая серьезная конкуренция развернется в более старших возрастных группах. Ребята, которые будут зачислены в школу, будут заниматься пять дней в неделю, в течение года они будут принимать участие как минимум в пяти турнирах. И самое главное – обучение в школе не будет стоить их родителям ни копейки».







