Фуркад выиграл гонку преследования в Поклюке, Шипулин – третий

Мартен Фуркад Источник: Reuters

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем пасьюта на втором этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Пятикратный обладатель Кубка мира, накануне выигравший спринт, сегодня безукоризненно отработал на огневых рубежах.

Долгое время вровень с ним шел Антон Шипулин, однако на заключительной стрельбе из положения стоя россиянин допустил один промах. В результате, Фуркад создал себе комфортный отрыв от всех преследователей.

За второе место на последнем круге сразились Шипулин и четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен. На финишной прямой свежее и сильнее оказался 31-летний норвежец.

Лучший результат в карьере (7-е место) показал Матвей Елисеев.



«Советский спорт» провел текстовую трансляцию гонки.



В 16:45 по московскому времени на старт гонки преследования выйдут женщины. Первой на дистанцию убежит лидер общего зачета Кубка мира Лаура Дальмайер.

Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.27,4 (0).

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +6,0 (0).

3. Антон Шипулин (Россия) +6,2 (1).

4. Йоханнес Бе (Норвегия) +48,0 (2).

5. Симон Шемпп (Германия) +59,8 (1).

6. Михаэль Реш (Бельгия) +1.21,0 (0).

7. Матвей Елисеев (Россия) +1.27,5 (2).

8. Максим Цветков (Россия) +1.28,0 (2).

9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.31,5 (4).

10. Михал Крчмарж (Чехия) +1.34,3 (2).

26. Евгений Гараничев (Россия) +2.34,0 (2)…

34. Антон Бабиков (Россия) +2.54,9 (5).