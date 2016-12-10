Антон Шипулин: До последнего рубежа все шло идеально, а потом вынырнуть из-за спины Свендсена не вышло

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

- До последнего рубежа все складывалось просто идеально, лыжи катили здорово. Когда бежали бок о бок с Фуркадом - оба держали в уме борьбу на финише. Увы, на заключительной стрельбе допустил ошибку. Мне показалось, что вынырнуть из-за спины Свендсена на финише будет самой правильной тактикой. Увы, не получилось. Здесь нет долгого спуска и финишной прямой, чтобы можно было «пободаться», - рассказал Шипулин после гонки в эфире телеканала «Матч ТВ».

В 16:45 по московскому времени на старт гонки преследования выйдут женщины. Первой на дистанцию убежит лидер общего зачета Кубка мира Лаура Дальмайер.

Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.27,4 (0).

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +6,0 (0).

3. Антон Шипулин (Россия) +6,2 (1).

4. Йоханнес Бе (Норвегия) +48,0 (2).

5. Симон Шемпп (Германия) +59,8 (1).

6. Михаэль Реш (Бельгия) +1.21,0 (0).

7. Матвей Елисеев (Россия) +1.27,5 (2).

8. Максим Цветков (Россия) +1.28,0 (2).

9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.31,5 (4).

10. Михал Крчмарж (Чехия) +1.34,3 (2).

26. Евгений Гараничев (Россия) +2.34,0 (2)…

34. Антон Бабиков (Россия) +2.54,9 (5).