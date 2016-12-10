Бывшая жена Игоря Сечина избрана президентом Федерации конного спорта России

Марина Сечина избрана президентом Федерации конного спорта России (ФКСР), сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

Отчетно-выборная конференция ФКСР прошла сегодня в Москве.

«До выборов свою кандидатуру снял вице-президент Владимир Белецкий. Таким образом, Марина Сечина была избрана президентом», - сказали в пресс-службе.

Сечина является бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Она руководит крупным промышленным холдингом, в который входят строительные, энергетические и сельскохозяйственные предприятия.