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Бывшая жена Игоря Сечина избрана президентом Федерации конного спорта России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Марина Сечина избрана президентом Федерации конного спорта России (ФКСР), сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

Отчетно-выборная конференция ФКСР прошла сегодня в Москве.

«До выборов свою кандидатуру снял вице-президент Владимир Белецкий. Таким образом, Марина Сечина была избрана президентом», -  сказали в пресс-службе.

Сечина является бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Она руководит крупным промышленным холдингом, в который входят строительные, энергетические и сельскохозяйственные предприятия.

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