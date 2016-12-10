Шипулин стал самым успешным российским биатлонистом в истории на этапах Кубка мира

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Кубок мира. Поклюка. Гонка преследования. Женщины. Начало текстовой трансляции – 16:45 мск В субботу в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону пройдет гонка преследования у женщин.

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