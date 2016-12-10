Шипулин стал самым успешным российским биатлонистом в истории на этапах Кубка мира
Российский биатлонист Антон Шипулин установил национальный рекорд по количеству призовых мест на этапах Кубка мира.
Сегодня Шипулин финишировал третьим в гонке преследования в словенской Поклюке. Это 33-е попадание на пьедестал почета в личных гонках за карьеру Антона.
Таким образом, по количеству подиумов он обошел последнего на сегодня российского обладателя Большого хрустального глобуса, четырехкратного чемпиона мира Владимира Драчева.
Самые успешные российские биатлонисты на этапах Кубка мира:
1. Антон Шипулин – 33 попадания на пьедестал (8-11-14)
2. Владимир Драчев – 32 (15-10-7)
3. Сергей Чепиков – 28 (7-13-8)
4. Павел Ростовцев – 25 (7-12-6)
5. Виктор Майгуров – 22 (8-6-8)
6. Иван Черезов – 20 (7-3-10)
7. Сергей Рожков – 20 (4-4-12)
8. Максим Чудов – 18 (4-9-5)
9. Александр Попов – 17 (6-7-4)
10. Валерий Медведцев – 16 (6-6-4).