Кайшева – вторая на этапе Кубка IBU в спринте
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева заняла второе место на этапе Кубка IBU, который проходит в Италии.
Кайшева прошла оба огневых рубежа спринтерской гонки без промахов. Она уступила лишь украинке Анастасии Меркушиной.
Третьей стала немка Каролин Хорхлер.
Сегодня в 16:45 по Москве на этапе Кубка мира в Поклюке начнется женская гонка преследования.
Кубок IBU
Второй этап
Риднаун (Италия)
Женщины. Спринт
7,5 км, два огневых рубежа
1. Анастасия Меркушина (Украина) – 21.11,8 (0 промахов)
2. Ульяна Кайшева (Россия) – отставание 34,6 (0)
3. Каролин Хорхлер (Германия) – + 50,5 (0)
...7. Дарья Виролайнен – + 1.24,9 (2)
...9. Виктория Сливко – + 1.40,0 (1)
10. Екатерина Шумилова – + 1.51,4 (1)
...17. Анна Никулина – + 2.11,1 (2)
...22. Ирина Услугина (все – Россия) – + 2.18,4 (3)