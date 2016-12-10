Норвежка Остберг выиграла гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе, россиянка Чекалева – пятая
В швейцарском Давосе сегодня стартовал третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.
На дистанции 15 км свободным стилем первое место завоевала Ингвильд Остберг из Норвегии. Она на 8 секунд опередила соотечественницу Хайди Венг, ставшую второй. Финка Криста Пармакоски - третья.
Из российских лыжниц лучший результат показала Юлия Чекалева, занявшая пятое место.
Лыжные гонки
Кубок мира
Третий этап
Давос (Швейцария)
Женщины. 15 км
1. Ингвильд Остберг - 37.44,4 (Норвегия).
2. Хайди Венг (Норвегия) - отставание 7,9.
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - + 16,7
...5. Юлия Чекалева - + 1.00,5
...13. Полина Кальсина - + 1.42,5
...21. Анастасия Седова - + 1.55,7
...25. Елена Соболева - + 2.07,2
...38. Ольга Царева - + 2.46,3
...45. Алиса Жамбалова - + 3.22,4
...50. Дарья Сторожилова (все - Россия) - + 3.41,0