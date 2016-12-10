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Ромуло улетел из Москвы в Бразилию, захватив с собой 16 чемоданов

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Бразильский полузащитник Ромуло в ближайшее время может расторгнуть контракт с московским «Спартаком». 

По информации TomarTV, Ромуло улетел из Москвы в Бразилию, захватив с собой в качестве багажа 16 чемоданов.

Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2017 года, но «Фламенго» рассчитывает договориться с красно-белыми о досрочном расторжении договора. Пока клубам не удается достичь окончательного соглашения о трансфере.

Ромуло играет за московский клуб с 2012 года. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах «Спартака».

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