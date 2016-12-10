Виталий Мутко: Никто не собирается недооценивать доклад Макларена, но у МОК нет претензий к ОКР

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко не считает, что России будет отказано в праве участвовать в зимней Олимпиаде 2018 года.

- Олимпийские игры проводятся Международным олимпийским комитетом, к нашему олимпийскому комитету, как вы видели, никаких вопросов нет. Как они считают, ОКР не участвовал, кто-то абстрактный участвовал в этом. Мне кажется, что МОК свое направление взял – что не должно быть коллективной в данном случае ответственности.

Вот есть конкретный спортсмен и давайте разбираться, как во всем мире разбираются. Почему к России должно быть другое отношение? Если он что-то нарушал, то давайте его наказывать. А у нас сейчас введен закон об уголовной ответственности и мы, в свою очередь, рассмотрим, кто этого спортсмена побуждал и прочее.

Вы знаете, мне кажется, что все заявления уже сделаны. Приятного в этом мало, и никто не собирается как-то недооценивать и доклад, и обвинения. Но сейчас надо переходить в юридическую, правовую, сторону, понимаете? Вот и все, - заявил Мутко.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.



