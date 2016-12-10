Андрей Разин: Игры с «Автомобилистом» будут для меня принципиальными

Новый главный тренер «Югры» Андрей Разин рассказал, какую игру он будет ставить команде.

О назначении 43-летнего специалиста, который ранее возглавлял «Автомобилист», клуб из Ханты-Мансийска объявил сегодня.

- Долго ли я раздумывал над предложением из Ханты-Мансийска? Быстро, пять минут, - сказал Разин. - Я сторонник динамичного хоккея. Хочется увидеть зажигательную игру со множеством комбинаций, с обилием заброшенных шайб в ворота соперников, а также дисциплинированную игру нашей команды.

- Вы смотрели игры «Югры»?

- Конечно, будучи еще тренером «Автомобилиста». На предсезонке играли с «Югрой» и в сезоне провели один матч. С командой знаком.

- Наши болельщики постоянно сетуют на плохую реализацию численного большинства. Вы будете уделять внимание этому компоненту?

- Могу сказать, что в реализации большинства немаловажную роль играет мастерство хоккеистов. Естественно, мы будем над этим работать. Но я не думаю, что предыдущий тренерский штаб не уделял этому внимание. Работы ведется много. Скажем так, это специфический вопрос, потому что нужны праворукие игроки, нужны исполнители, которые психологически готовы и устойчивы. Постараемся наладить большинство.

- Завтра игра с «Автомобилистом»...

- Могу сразу сказать, что для меня с этим соперником игры будут принципиальными!

