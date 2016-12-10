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Смолов может перейти в дортмундскую «Боруссию»

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Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Fussball Transfers.

Ранее Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил, что в Германии интерес к нему есть, однако добавил, что вряд ли покинет «Краснодар» этой зимой.

В этом сезоне нападающий в 12 матчах чемпионата России забил 10 мячей и является лучшим бомбардиром первенства. В Лиге Европы он в 6 встречах забил пять голов.

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