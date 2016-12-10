Шипулин, Бабиков, Елисеев и Цветков побегут эстафету в Поклюке

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом команды на воскресную эстафетную гонку в рамках второго этапа Кубка мира.

По данным корреспондента «Матч ТВ» Ильи Трифонова, на старт 11 декабря выйдут: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков и Антон Шипулин.

Это будет первая эстафетная гонка в рамках соревновательной программы Кубка мира-2016/17. Она начнется в 13:15 по московскому времени.



Напомним, сегодня в Поклюке состоялась мужская гонка преследования, победителем которой стал француз Мартен Фуркад. Шипулин финишировал третьим, уступив в финишном створе норвежцу Эмилю Хегле Свендсену.

