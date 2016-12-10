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Илья «Lil» Ильюк: «EG оказались сильнее нас, а мы хуже, чем есть на самом деле»

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Украинский игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Илья «Lil» Ильюк прокомментировал поражение своей команды от Evil Geniuses в четветьфинале The Boston Major 2016.

«Я не буду говорить что с сеткой не повезло и то, что встретив любую другую команду мы бы дошли до финала и уже там поборолись с ЕГ. Не буду ныть о том, приходится играть каждый день первыми (что есть важно, как показывает практика). Я не буду говорить, что топ-8 в этом случае - хороший результат, учитывая то, что мы совсем новая команда и играли впервые на такой большой сцене перед публикой вместе. Поверьте, это абсолютно не то, на что мы рассчитывали. Также я не буду отрицать что в определенный момент мы сильно поверили в себя , что в итоге сыграло с нами злую шутку (это касалось только тренировочного процесса, но никак не проявлялось в недооценке противника и и.д.). 

Я абсолютно не доволен своей игрой, и меня сильно расстраивает факт этого поражения, хотя это первое поражение за последние ~25 игр. Я не буду писать каких-то оправданий, каких-то банальных и очевидных вещей в духе «мы разобрали ошибки, в новом сезоне уделаем, «что нас не убивает, то делает сильнее» блаблабла. Это все абсолютно ни к чему. Сегодня ЕГ оказались сильнее нас, а мы хуже, чем есть на самом деле. Мне очень жаль, правда», — написал Илья на своей странице в ВКонтакте.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Evil Geniuses обыграла российский коллектив Virtus.pro со счетом 2:0.

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