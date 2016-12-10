«Барселона» может арендовать Срну до конца сезона с последующим подписанием контракта на год

«Барселона», вероятно, арендует зимой защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срну. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» всерьез рассматривает кандидатуру Срны и готова арендовать его до конца сезона. Возможно, после окончания аренды будет подписан контракт на один год, или же такое условие будет включено в арендный договор изначально. Сам Дарио ранее заявлял, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов готов отпустить его бесплатно.

В текущем сезоне 34-летний Дарио Срна провел 20 матчей за «Шахтер» и забил один мяч при семи голевых передачах. Ранее сообщалось, что в связи с переходом хорвата каталонский клуб расстанется с Алейшем Видалем.