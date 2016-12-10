Кирилл Комбаров и Дьяков в январе перейдут в «Арсенал»
Игроки «Томи»
Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков проведут весеннюю половину сезона в тульском
«Арсенале», сообщает «Спортфакт».
По данным
издания, в январе оба футболиста станут свободны от обязательств по контрактам
с «Томью». Они уведомили клуб о желании разорвать соглашения из-за длительных
невыплат. Клуб не будет препятствовать разрыву соглашений, надеясь зимой
снизить свою платежную ведомость.
В этом
сезоне Комбаров провел в чемпионате России 14 матчей, результативными действиями
не отметился. Дьяков, в свою очередь, в 14 встречах забил один мяч.
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