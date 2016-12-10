Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Локомотив
Хоккей  Металлург4 : 2Куньлунь
Футбол  Бавария3 : 0Вольфсбург
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Комбаров и Дьяков в январе перейдут в «Арсенал»

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Игроки «Томи» Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков проведут весеннюю половину сезона в тульском «Арсенале», сообщает «Спортфакт».

По данным издания, в январе оба футболиста станут свободны от обязательств по контрактам с «Томью». Они уведомили клуб о желании разорвать соглашения из-за длительных невыплат. Клуб не будет препятствовать разрыву соглашений, надеясь зимой снизить свою платежную ведомость.

В этом сезоне Комбаров провел в чемпионате России 14 матчей, результативными действиями не отметился. Дьяков, в свою очередь, в 14 встречах забил один мяч.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Скончался бывший нападающий «Динамо» и «Томи» Сергей ЛемешкоБывший нападающий московского «Динамо» и «Томи» Сергей Лемешко скончался на 45-м году жизни, сообщается на официальном сайте томской команды.«Локомотив» может вернуть из «Рубина» Оздоева и Бурлака в обмен на Миранчука«Локомотив» и «Рубин» готовят трансфер, который может стать самым громким в РФПЛ нынешней зимой.«Барселона» может арендовать Срну до конца сезона с последующим подписанием контракта на год«Барселона», вероятно, арендует зимой защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срну. Об этом сообщают испанские СМИ.Смолов может перейти в дортмундскую «Боруссию»Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Fussball Transfers.Ромуло улетел из Москвы в Бразилию, захватив с собой 16 чемодановБразильский полузащитник Ромуло в ближайшее время может расторгнуть контракт с московским «Спартаком».«Вольфсбург» готов продать ДракслераПолузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер может покинуть «Вольфсбург» в зимнее трансферное окно.Кристиан Паскуато: Мной интересуются «Зенит» и «Спартак»Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато не исключил, что может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов РФПЛ.Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале»Бывший вратарь сборной России и московского «Динамо» Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале», информирует «Спортфакт».«Локомотив» предлагает «Рубину» за Оздоева 3 миллиона евроМосковский «Локомотив» продолжает переговоры с «Рубином» по поводу перехода полузащитника казанского клуба Магомеда Оздоева, однако клубы пока не могут согласовать трансферную стоимость игрока.«Локомотив» ведет переговоры о трансферах Билялетдинова и ИзмайловаПолузащитники Марат Измайлов и Динияр Билялетдинов могут вернуться в «Локомотив». Ими интересуется тренерский штаб команды.Виктор Васин вернется в ЦСКАЗащитник Виктор Васин начнет подготовку к весенней части чемпионата РФПЛ в ЦСКА.Александр Самедов: Я ухожу в «Спартак» не за деньгамиПолузащитник Александр Самедов рассказал о причинах перехода в «Спартак». Он заверил, что финансовая сторона не сыграла никакой роли при трансфере.Марио Балотелли: Мог бы выступать за «Арсенал», этот клуб мне очень нравитсяФорвард «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что в случае возвращения в АПЛ, хотел бы выступать за «Манчестер Сити» или лондонский «Арсенал».Де Врей станет игроком «Манчестер Юнайтед» за 30 млн фунтовЗащитник «Лацио» Стефан де Врей близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Il Messaggero.4 клуба Премьер-лиги ведут борьбу за Эшли ЯнгаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, который с приходом Жозе Моуринью перестал попадать в состав команды, может покинуть клуб в январе 2017 года.«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в январеТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на защитника Маттео Дармина. Об этом сообщает The Sun.«Рома» и «Боруссия» Д интересуются ДзагоевымРяд европейских клубов проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву.Нобель Арустамян: Забавно читать об интересе «Зенита» к БоккеттиКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян - об информации, согласно которой «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.Иско и Оскар могут стать одноклубниками в «Фенербахче»Тренерский штаб турецкого «Фенербахче» планирует серьезно усилить состав команды в январе 2017 года.Ромелу Лукаку: Не буду врать, летом меня хотел купить клуб из АПЛФорвард «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал, при каких условиях он готов покинуть английский клуб.

Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Томь
Томькалендарьстатистика
Виталий Дьяков
Виталий Дьяковвсе новости
Кирилл Комбаров
Кирилл Комбароввсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение