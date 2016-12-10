Кирилл Комбаров и Дьяков в январе перейдут в «Арсенал»

Игроки «Томи» Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков проведут весеннюю половину сезона в тульском «Арсенале», сообщает «Спортфакт».

По данным издания, в январе оба футболиста станут свободны от обязательств по контрактам с «Томью». Они уведомили клуб о желании разорвать соглашения из-за длительных невыплат. Клуб не будет препятствовать разрыву соглашений, надеясь зимой снизить свою платежную ведомость.

В этом сезоне Комбаров провел в чемпионате России 14 матчей, результативными действиями не отметился. Дьяков, в свою очередь, в 14 встречах забил один мяч.