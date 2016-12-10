Антон Шипулин: Сегодня очень хотелось отстреляться на ноль, и в этом моя главная ошибка

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что он занял третье место.

«Сегодня очень хотелось отстреляться на ноль, и в этом моя главная ошибка. Когда уже было три нуля, понимал, что Мартен Фуркад – не тот соперник, который может ошибиться на стрельбе. Я понимал, что нужно идти на чистую стрельбу, но, видимо, не на сто процентов сконцентрировался и допустил ошибку. На трассе мы с Мартеном менялись несколько раз, сначала он отказался выходить вперед, потом все же вышел, потом снова попросил выйти меня. В принципе, мы сегодня распределяли нагрузку и старались сильно не дергать друг друга, оба понимали, что это бессмысленно – у нас впереди еще огневые рубежи, нет смысла себя дергать, если сзади соперник почти на один штрафной круг позади.

Была непростая гонка, Эмиль (Свендсен) – очень сильный соперник, с которым нужно быть аккуратнее на финише. В Поклюке не очень хороший финиш для того, чтобы побороться. Здесь многое зависит от спуска, от того, как едут лыжи, но не от финишного спурта. Сегодня я немножко ошибся тактически, потому что сил осталось очень много. Сейчас задним умом понимаю, что надо было обгонять его раньше, перед спуском, но почему-то я был уверен, что из-за спины я его обкачу. Сегодня на пристрелке я анализировал эту ситуацию и почему-то сегодня подумал, что из-за спины выехать будет намного правильнее. Оказалось, что надо было самому раньше обгонять, потому что позволяли силы. Чувствую, что моя форма сейчас неидеальна, единственное, что меня радует, – стрельба, я понемногу начинаю набирать форму и думаю, что самый главный старт должен быть в феврале», - цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Напомним, выиграл гонку француз Мартен Фуркад.

Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.27,4 (0).

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +6,0 (0).

3. Антон Шипулин (Россия) +6,2 (1).

4. Йоханнес Бе (Норвегия) +48,0 (2).

5. Симон Шемпп (Германия) +59,8 (1).

6. Михаэль Реш (Бельгия) +1.21,0 (0).

7. Матвей Елисеев (Россия) +1.27,5 (2).

8. Максим Цветков (Россия) +1.28,0 (2).

9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.31,5 (4).

10. Михал Крчмарж (Чехия) +1.34,3 (2).

26. Евгений Гараничев (Россия) +2.34,0 (2)…

34. Антон Бабиков (Россия) +2.54,9 (5).

http://www.sovsport.ru/news/text-item/945585