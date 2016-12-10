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Матвей Елисеев: Сегодня я показал лучший результат в карьере

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что он занял седьмое место.

«Сегодня в гонке у меня лучший результат в карьере, до этого лучшим был вчерашний. Конечно, не справился со стойкой, пока что не хватает выдержки бороться с лучшими. На финишном кругу сумел убежать от конкурентов, с которыми уходил на круг, поэтому я рад. Но я немножко ошибся, потому что думал, что на финише я шестой.

Функционально сегодня было труднее, чем вчера. Вроде смог нормально на финишном кругу подержать скорость, чуть убежать от Макса Цветкова. Готов ли бежать эстафету? Это решать будут тренеры, а я готов всегда», - цитирует Елисеева официальный сайт СБР.

Напомним, выиграл гонку француз Мартен Фуркад.

Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.27,4 (0).
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +6,0 (0).
3. Антон Шипулин (Россия) +6,2 (1).
4. Йоханнес Бе (Норвегия) +48,0 (2).
5. Симон Шемпп (Германия) +59,8 (1).
6. Михаэль Реш (Бельгия) +1.21,0 (0).
7. Матвей Елисеев (Россия) +1.27,5 (2).
8. Максим Цветков (Россия) +1.28,0 (2).
9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.31,5 (4).
10. Михал Крчмарж (Чехия) +1.34,3 (2).
26. Евгений Гараничев (Россия) +2.34,0 (2)…
34. Антон Бабиков (Россия) +2.54,9 (5).


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