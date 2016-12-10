Матвей Елисеев: Сегодня я показал лучший результат в карьере
Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями
после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним,
что он занял седьмое место.
«Сегодня в гонке у меня лучший результат в карьере, до этого лучшим был вчерашний. Конечно, не справился со стойкой, пока что не хватает выдержки бороться с лучшими. На финишном кругу сумел убежать от конкурентов, с которыми уходил на круг, поэтому я рад. Но я немножко ошибся, потому что думал, что на финише я шестой.
Функционально сегодня было труднее, чем вчера. Вроде смог
нормально на финишном кругу подержать скорость, чуть убежать от Макса Цветкова.
Готов ли бежать эстафету? Это решать будут тренеры, а я готов всегда», -
цитирует Елисеева официальный сайт СБР.
Напомним, выиграл гонку француз Мартен Фуркад.
Кубок мира. Второй этап.
Поклюка (Словения)
Мужчины. Гонка преследования,
12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.27,4 (0).
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +6,0 (0).
3. Антон Шипулин (Россия) +6,2 (1).
4. Йоханнес Бе (Норвегия) +48,0 (2).
5. Симон Шемпп (Германия) +59,8 (1).
6. Михаэль Реш (Бельгия) +1.21,0 (0).
7. Матвей Елисеев (Россия) +1.27,5 (2).
8. Максим Цветков (Россия) +1.28,0 (2).
9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.31,5 (4).
10. Михал Крчмарж (Чехия) +1.34,3 (2).
26. Евгений Гараничев (Россия) +2.34,0 (2)…
34. Антон Бабиков (Россия) +2.54,9 (5).