Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Осасуну»
«Осасуна» дома уступила «Барселоне» (0:3) в 15-м туре чемпионата Испании.
Счет на 59-й минуте открыл нападающий гостей Луис Суарес. Вскоре Лионель Месси удвоил преимущество своей команды. Он же в самом конце встречи забил еще один мяч.
Каталонский клуб с 31 очком по-прежнему занимает второе место, его сегодняшний соперник с 7 баллами замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Осасуна» 18 декабря сыграет на выезде с «Депортиво», а «Барселона» в тот же день примет «Эспаньол».
Матч
Осасуна - Барселона - 0:3 (0:0)
Голы
Суарес Л. 59 (0:1). Месси 72 (0:2). Месси 90 (0:3).
Состав
Осасуна: Наузет, Фланьо М. (Гарсия Д., 46), M. Iván, Ойер (Боннин, 63), Клерк, Торрес, де лас Куэвас, Чосич, Риера (Кодро, 70), Беренгер, Леон
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Туран (Суарес Д., 65), Иньеста, Гомеш (Рафинья, 76), Роберто, Бускетс, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Ойер, 27; M. Iván, 52; Торрес, 84 - нет
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
10 декабря 15:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция