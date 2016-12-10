Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Осасуну»

«Осасуна» дома уступила «Барселоне» (0:3) в 15-м туре чемпионата Испании.

Счет на 59-й минуте открыл нападающий гостей Луис Суарес. Вскоре Лионель Месси удвоил преимущество своей команды. Он же в самом конце встречи забил еще один мяч.

Каталонский клуб с 31 очком по-прежнему занимает второе место, его сегодняшний соперник с 7 баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Осасуна» 18 декабря сыграет на выезде с «Депортиво», а «Барселона» в тот же день примет «Эспаньол».