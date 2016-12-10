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Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Осасуну»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Осасуна» дома уступила «Барселоне» (0:3) в 15-м туре чемпионата Испании.

Счет на 59-й минуте открыл нападающий гостей Луис Суарес. Вскоре Лионель Месси удвоил преимущество своей команды. Он же в самом конце встречи забил еще один мяч.

Каталонский клуб с 31 очком по-прежнему занимает второе место, его сегодняшний соперник с 7 баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Осасуна» 18 декабря сыграет на выезде с «Депортиво», а «Барселона» в тот же день примет «Эспаньол».

Матч

Осасуна - Барселона - 0:3 (0:0)

Голы

Суарес Л. 59 (0:1). Месси 72 (0:2). Месси 90 (0:3).

Состав

Осасуна: Наузет, Фланьо М. (Гарсия Д., 46), M. Iván, Ойер (Боннин, 63), Клерк, Торрес, де лас Куэвас, Чосич, Риера (Кодро, 70), Беренгер, Леон

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Туран (Суарес Д., 65), Иньеста, Гомеш (Рафинья, 76), Роберто, Бускетс, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Ойер, 27; M. Iván, 52; Торрес, 84 - нет

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

10 декабря 15:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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