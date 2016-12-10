Корнев выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Уфе
Биатлонист Алексей Корнев стал победителем индивидуальной
гонки на втором этапе Кубка России.
Спортсмен из Ханты-Мансийска допустил всего один промах. Вторым стал представитель Чувашии Вячеслав Акимов. Замкнул тройку петербуржец Ярослав Костюков.
Напомним, второй этап Кубка России проходит в Уфе с 10 по 13 декабря.
Кубок России
Индивидуальная гонка, 20 км
Мужчины
1. Алексей Корнев (ХМАО) — 54.55,8 (1)
2. Вячеслав Акимов (Чувашия) +1.41,7 (3)
3. Ярослав Костюков (Санкт-Петербург) +2.59,8 (1)
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