Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Локомотив
Хоккей  Металлург4 : 2Куньлунь
Футбол  Бавария3 : 0Вольфсбург
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Корнев выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Уфе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Биатлонист Алексей Корнев стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России.

Спортсмен из Ханты-Мансийска допустил всего один промах. Вторым стал представитель Чувашии Вячеслав Акимов. Замкнул тройку  петербуржец Ярослав Костюков.

Напомним, второй этап Кубка России проходит в Уфе с 10 по 13 декабря. 

Кубок России
Индивидуальная гонка, 20 км
Мужчины

1. Алексей Корнев (ХМАО) — 54.55,8 (1)
2. Вячеслав Акимов (Чувашия) +1.41,7 (3)
3. Ярослав Костюков (Санкт-Петербург) +2.59,8 (1)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Закурдаева выиграла индивидуальную гонку на Кубке России по биатлонуВ Чайковском проходит второй этап Кубка России по биатлону. Победу в индивидуальной гонке у женщин одержала представительница Красноярска Виолетта Закурдаева.Корнев стал победителем индивидуальной гонки на Кубке РоссииВ Уфе стартовал второй этап Кубка России среди мужчин. В индивидуальной гонке у мужчин победил представитель Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Корнев.Пащенко, Слепов и Елисеев выступят в спринте на Кубке мира в Ханты-МансийскеОпределен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске.Дмитрий Васильев: С точки зрения перспективы взял бы на ЧМ НечкасовуДвукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев – о кандидатах в сборную России на предстоящий чемпионат мира.Йоханнес Бе стартует первым в преследовании, Шипулин – вторым, Фуркад – третьимСегодня в 19:30 мск состоится мужская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира в американском Плеск-Айле.Америка тревоги нашей. Колонка Юрия ЦыбаневаАмерика тревоги нашей. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель Sovsport.ru Юрий Цыбанев адресует тренеру сборной России Рикко Гроссу шесть недоуменных «Почему?».Фуркад стартует 3-м в спринте на Кубке мира в Плеск-Айле, Шипулин - 16-м, Малышко - 70-мСегодня в 18:30 мск состоится мужская спринтерская гонка в рамках восьмого этапа Кубка мира в американском в Плеск-Айле.Поварницын и Корнев включены в состав сборной России на этап в Преск-АйлеТренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на восьмой этап Кубка мира в Преск-Айле (США), сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.Шадрина и Корастылев победили в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка России в ТюмениЛюбовь Шадрина и Сергей Корастылев победили в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Тюмени.Пащенко выиграл спринт на Кубке России в ТюмениХанты-мансийский биатлонист Петр Пащенко одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка России в Тюмени.Нечкасова одержала победу в спринте на Кубке России в ТюмениНовосибирская биатлонистка Галина Нечкасова одержала победу в спринте на четвертом этапе Кубка России и отборочных соревнованиях на чемпионат Европы.Загоруйко выиграла гонку преследования на Кубке России в ЧайковскомПредставительница Тюменской области Анастасия Загоруйко выиграла гонку преследования в рамках второго этапа Кубка мира в Чайковском.Трусова и Бабчин стали обладателями Кубка РоссииПредставительница Тюменской области Ирина Трусова и представитель Башкирии Александр Бабчин стали победителями общего зачета Кубка России сезона-2014/15.Клячин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в УфеПредставитель Пермского края Сергей Клячин одержал победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка России в Уфа.Подруги скончавшейся биатлонистки: У Алины были проблемы со здоровьемПодруги биатлонистки Алины Якимкиной, скоропостижно скончавшейся во время гонки на этапе Кубка России в Тюмени рассказали, что у девушки были проблемы со здоровьем.Министр спорта Удмуртии о гибели 21-летней биатлонистки: У Якимкиной проблем со здоровьем не былоМинистр спорта Удмуртии о гибели 21-летней биатлонистки: У Якимкиной проблем со здоровьем не былоИгорь Краснов назвал смерть спортсменки «трагедией, от которой никто не застрахован».Аввакумова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в ТюмениЕкатерина Аввакумова, представляющая Краснодарский край, победила в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка России в Тюмени.Тело биатлонистки Якимкиной будет завтра доставлено в Нижнекамск22 февраля тело скончавшейся российской биатлонистки Алины Якимкиной будет доставлено в ее родной Нижнекамск. Об этом заявил министр спорта Удмуртии Игорь Краснов.«Жемчужина Сибири»: На данный момент медицинского заключения по смерти Якимкиной нетПричина смерти российской биатлонистки Алины Якимкиной пока неизвестна. Об этом заявил тюменского Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».Биатлонистка Алина Якимкина скончалась во время гонки на Кубок РоссииБиатлонистка Алина Якимкина скончалась во время гонки на Кубок РоссииТрагедия произошла во время гонки на Кубок России по биатлону. Скончалась 21-летняя спортсменка Алина Якимкина, которая представляла Удмуртскую республику.

Алексей Корнев
Алексей Корневвсе новости
кубок россии по биатлону
кубок россии по биатлону

Cпецпредложение