Гандбол. Чемпионат Европы. Чехия – Россия. Начало текстовой трансляции – 18:15 мск
В воскресенье вечером в матче основного
группового этапа чемпионата Европы по гандболу сыграют сборные России и Чехии.
Их матч пройдет в Хельсинборге на одноименной
арене и начнется в 18:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию встречи.
Напомним, что ранее на чемпионате Европы подопечные Евгения Трефилова на
предварительном этапе обыграли команду Хорватии (32:26), а также уступили сборным
Румынии (17:22) и Норвегии (21:23).
Чешки в свою очередь обыграли венгерок (27:22), а затем уступили командам Черногории (27:28) и Дании (29:33).
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