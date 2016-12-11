Гандбол. Чемпионат Европы. Чехия – Россия. Начало текстовой трансляции – 18:15 мск

В воскресенье вечером в матче основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу сыграют сборные России и Чехии.

Их матч пройдет в Хельсинборге на одноименной арене и начнется в 18:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, что ранее на чемпионате Европы подопечные Евгения Трефилова на предварительном этапе обыграли команду Хорватии (32:26), а также уступили сборным Румынии (17:22) и Норвегии (21:23).

Чешки в свою очередь обыграли венгерок (27:22), а затем уступили командам Черногории (27:28) и Дании (29:33).