Корнев стал победителем индивидуальной гонки на Кубке России
В Уфе стартовал второй
этап Кубка России среди мужчин. В индивидуальной гонке у мужчин победил
представитель Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Корнев.
Второй
результат у представителя Чувашии Вячеслава Акимова, а Ярослав Костюков стал
третьим призёром. У юниоров лучшим на дистанции 15 км был тюменец Семен
Бей.
Кубок России по биатлону
Уфа
Мужчины
Индивидуальная гонка
20 км
1. Алексей Корнев
2. Вячеслав Акимов
3. Ярослав Костюков
Юниоры
Индивидуальная гонка
15 км
1. Семен Бей
2. Сергей Демичев
3. Андрей Павлов
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически