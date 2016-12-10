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Корнев стал победителем индивидуальной гонки на Кубке России

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

В Уфе стартовал второй этап Кубка России среди мужчин. В индивидуальной гонке у мужчин победил представитель Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Корнев.

Второй результат у представителя Чувашии Вячеслава Акимова, а Ярослав Костюков стал третьим призёром. У юниоров лучшим на дистанции 15 км был тюменец Семен Бей.

Кубок России по биатлону

Уфа

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Алексей Корнев (ХМАО) 54.55,8 (1)
2. Вячеслав Акимов (Чувашия) +1.41,7 (3)
3. Ярослав Костюков (Санкт-Петербург) +2.59,8 (1)

Юниоры

Индивидуальная гонка

15 км

1. Семен Бей (Тюменская обл.) 43.33,2 (3)
2. Сергей Демичев (Тюменская обл.) +2.32,2 (5)
3. Андрей Павлов (ХМАО-Алтайский кр.) +2.35,8 (5)

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