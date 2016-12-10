Корнев стал победителем индивидуальной гонки на Кубке России

Корнев выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Уфе Биатлонист Алексей Корнев стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России.

Сегодня в 19:30 мск состоится мужская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира в американском Плеск-Айле.

Йоханнес Бе стартует первым в преследовании, Шипулин – вторым, Фуркад – третьим Сегодня в 19:30 мск состоится мужская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира в американском Плеск-Айле.