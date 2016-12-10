Владислав Ващук: Лобановский был гениальным менеджером

Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился воспоминании о Валерии Лобановском, который был главным тренером киевлян в период его выступления за команду.

«Запомните, когда вы будете играть с самыми сильными командами мира - никогда не подстраивайтесь под их тактику игры. Вы должны играть СВОЙ футбол. Только в таком случае есть шанс на успех. Никогда ни под кого не подстраивайтесь».

«Если мы выиграли – можете порадоваться успеху. Пятнадцать минут. А потом должны думать о следующей игре. Если проиграли – то можете расстроиться. Тоже на пятнадцать минут. И думать о следующей игре».

«Вас не касается то, что я говорю прессе после матча… Вас не должно касаться то, что я говорю прессе, хвалю я там кого-то или ругаю. Неважно, что я там говорю. Я говорю то, что они хотят слышать, а с вами мы все обсудим потом и сделаем свои выводы. И вообще – я запрещаю вам читать газеты и смотреть новости. Делайте свое дело, вас не должно волновать то, что о вас говорят. Вы все равно не будете нравиться всем».

Лобановский был гениальным менеджером. Он четко видел место каждого из нас на поле, но при этом добивался, чтобы мы были универсальными игроками. Лобановскому было неважно с кем мы играем. Это была всего лишь работа. И через пятнадцать минут он уже думал про новую игру. Лига чемпионов, украинский чемпионат- он одинаково серьезно относился ко всем играм.

Нам аплодировали стадионы соперника (это высшая степень фанатской культуры – если команда противника показывает высокий класс игры, то ей аплодируют стоя. Даже если любимая команда проиграла. К примеру, «Камп Ноу», после проигрыша «Барселоны» - нам аплодировал минут сорок. Фантастические ощущения, я вам скажу. Нас обожали фанаты. Нас узнавали в глухих сёлах и готовы были носить на руках.

Лобановский не обманул – мы стали звездами. Шевченко и Каладзе купил «Милан», Реброва – «Тоттенхэм», Лужного – «Арсенал»... Относительно всех остальных тоже были предложения по продаже, не обо всем мы знали, конечно, позже всплывала информация по поводу предложений от европейских грандов... Продавали игроков Суркисы неохотно, только если была реально большая выгода», - написал Ващук на своей странице в Facebook.

Ранее Ващук написал о том, как он переходил в «Спартак».