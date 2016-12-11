«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции – 17:15 мск

В воскресенье в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» из Лондона.

Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 17:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 14 туров у «МЮ» было 21 очко. Команда Жозе Моуринью занимала шестое место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» было 27 очков. «Шпоры» шли пятыми.