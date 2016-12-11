«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции – 17:15 мск
В воскресенье в матче
15-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» из
Лондона.
Их матч пройдет в
Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 17:15 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 14 туров у «МЮ» было 21 очко. Команда Жозе Моуринью занимала шестое место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» было 27 очков. «Шпоры» шли пятыми.
Матч
Место и дата
11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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