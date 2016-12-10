Паркер победил Руиса решением судей и завоевал титул WBO

Новозеландец Джозеф Паркер победил мексиканца Энди Руиса и стал обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. В результате судьи спорным решением отдали победу Паркеру. Счет судейских записок 115-113 (дважды) в пользу Паркера и 114-114.

Таким образом, теперь на счету Паркера 22 победы (18 досрочно), а на счету Руиса 29 побед (19 досрочно) и 1 поражение. Титул WBO до этого момента считался вакантным после того, как от него отказался британец Тайсон Фьюри, который был уличен в употреблении кокаина.