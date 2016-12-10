«Трактор» дома обыграл «Адмирал»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Адмиралом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Трактора».
В составе победителей отличились Владимир Денисов, Алексей
Кручинин, Артем Бородкин и Кирилл Кольцов. У «Адмирала» гол в активе Дмитрия Лугина. «Трактор»
набрал 69 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 55 очков и седьмое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Адмирал - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Денисов (Пестунов), 7:22 (1:0). Кручинин (Якуценя, Бородкин), 23:51 (2:0). Лугин (Волченков, Мамин), 27:45 (2:1). Бородкин (Губарев, Пеньковский), 31:14 (3:1). Кольцов 58:38 (4:1).
Место и дата
10 декабря 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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