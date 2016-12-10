Сергей Сироткин: Был шокирован заявление Росберга об уходе из «Формулы-1»

Российский автогонщик Сергей Сироткин прокомментировал заявление пилота «Мерседес» Нико Росберга об уходе из «Формулы-1».

- Вы были шокированы заявлением Нико Росберга об уходе?

- Да. Действительно был шокирован, - цитирует Сироткина «Чемпионат.com». Я далеко не всегда удивляюсь новостям, но вот тут был случай, когда реально удивился. Есть много за и против, но это решение Нико. Если разбираться, то оно в принципе понятное — и всё равно сюрприз.



- У вас ведь не такой подход, что после первого титула вы бы тут же покинули Формулу-1?

- Все мечтают завоевать титул. До тех пор пока я нахожусь в хорошей форме, пилотирую на пике формы и мне нравится то, чем я занимаюсь, не вижу смысла уходить. Да, ты выиграл титул, но если тебе нравится то, что ты делаешь, то на победе ничего не заканчивается. Так что я бы не уходил.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов».