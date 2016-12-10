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Сергей Сироткин: Был шокирован заявление Росберга об уходе из «Формулы-1»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Российский автогонщик Сергей Сироткин прокомментировал заявление пилота «Мерседес» Нико Росберга об уходе из «Формулы-1».

- Вы были шокированы заявлением Нико Росберга об уходе?
- Да. Действительно был шокирован, - цитирует Сироткина «Чемпионат.com». Я далеко не всегда удивляюсь новостям, но вот тут был случай, когда реально удивился. Есть много за и против, но это решение Нико. Если разбираться, то оно в принципе понятное — и всё равно сюрприз. 

- У вас ведь не такой подход, что после первого титула вы бы тут же покинули Формулу-1?
- Все мечтают завоевать титул. До тех пор пока я нахожусь в хорошей форме, пилотирую на пике формы и мне нравится то, чем я занимаюсь, не вижу смысла уходить. Да, ты выиграл титул, но если тебе нравится то, что ты делаешь, то на победе ничего не заканчивается. Так что я бы не уходил.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов».

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