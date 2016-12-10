«Салават» одержал волевую победу в матче с «Амуром»
«Салават Юлаев» дома одержал волевую победу, обыграв в овертайме «Амур» (4:3
ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей голами отметились Энвер Лисин, Линус Умарк,
Денис Куляш и Игорь Григоренко, отличившийся в овертайме, а у гостей шайбу
забросили Виталий Попов, Владислав Ушенин и Вячеслав Литовченко.
После этого матча команда из Уфы с 71-м очком занимает
четвертое место в Восточной конференции, а «Амур» в ней же расположился на 13-й
строчке, имея в активе 45 очков.
В следующем туре подопечные Игоря Захаркина отправятся в Братиславу, где 20 декабря сыграют со «Слованом», а команда из Хабаровска 15 декабря примет «Автомобилист».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Амур - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Попов (Ли, Назаров), 11:13 (0:1). Лисин (Коротков), 28:55 (1:1). Ушенин В. (Рамстедт, Малевич), 34:25 (1:2). Литовченко 43:15 (1:3). Умарк (Лепистё, Хартикайнен), 48:35 (2:3). Куляш (Макаров Д., Гончаров), 52:25 (3:3). Умарк 60:24 (4:3).
Место и дата
10 декабря 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция