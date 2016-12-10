«Салават» одержал волевую победу в матче с «Амуром»

«Салават Юлаев» дома одержал волевую победу, обыграв в овертайме «Амур» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голами отметились Энвер Лисин, Линус Умарк, Денис Куляш и Игорь Григоренко, отличившийся в овертайме, а у гостей шайбу забросили Виталий Попов, Владислав Ушенин и Вячеслав Литовченко.

После этого матча команда из Уфы с 71-м очком занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Амур» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 45 очков.

В следующем туре подопечные Игоря Захаркина отправятся в Братиславу, где 20 декабря сыграют со «Слованом», а команда из Хабаровска 15 декабря примет «Автомобилист».

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