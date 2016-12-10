«Локомотив» может вернуть из «Рубина» Оздоева и Бурлака в обмен на Миранчука

«Локомотив» и «Рубин» готовят трансфер, который может стать самым громким в РФПЛ нынешней зимой.

По данным «Спортфакта», полузащитник Магомед Оздоев и защитник Тарас Бурлак в январе могут перейти из «Рубина» в «Локомотив», из которого они ранее перебрались в казанский клуб.

Железнодорожники, в свою очередь, готовы отдать «Рубину» за Оздоева и Бурлака права на полузащитника Алексея Миранчука, а также его брата-близнеца Антона, который в этом году стал серебряным призером чемпионата Эстонии в составе «Левадии».

У Алексея контракт истекает в ноябре 2017 года, но продлевать его он на предложенных клубом условиях не спешит. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Спартака».