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Волков стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU, Малышко и Пащенко дисквалифицированы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка IBU в Риндау (Италия) состоялась спринтерская гонка у мужчин. В тройку призеров попал российский биатлонист Александр Волков.

Волков занял второе место, отстав от победителя на 7,9 секунды при одном промахе. Выиграл гонку норвежец  Фредрик Йесбакк, третьим стал австриец Даниэль Комац.

Отметим, что россияне Петр Пащенко и Дмитрий Малышко были дисквалифицированы, так как российская делегация перепутала их стартовые номера.

Кубок IBU. Риднау (Италия)

Спринт. 7,5 км

Мужчины

1. Фредрик Йесбакк (Норвегия) — 23.44,7 (1)

2. Алексей Волков (Россия) +7,9 (1)

3. Даниэль Комац (Австрия) +11,1 (0)…

7. Тимур Махамбетов (Россия) +32,4 (0)…

32. Семtн Сучилов (Россия) +1.32,9 (2)…

44. Эдуард Латыпов (Россия) +1.55,2 (4)…

Пtтр Пащенко и Дмитрий Малышко (Россия) дисквалифицированы

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