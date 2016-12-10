Волков стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU, Малышко и Пащенко дисквалифицированы
На этапе Кубка IBU в Риндау (Италия) состоялась спринтерская
гонка у мужчин. В тройку призеров попал российский биатлонист Александр Волков.
Волков занял второе место, отстав от победителя на 7,9
секунды при одном промахе. Выиграл гонку норвежец Фредрик Йесбакк
Отметим, что россияне Петр Пащенко и Дмитрий Малышко были
дисквалифицированы, так как российская делегация перепутала их стартовые
номера.
Кубок IBU.
Риднау (Италия)
Спринт.
7,5 км
Мужчины
1. Фредрик Йесбакк
2. Алексей Волков
3. Даниэль Комац
7. Тимур Махамбетов
32. Семtн Сучилов
44. Эдуард Латыпов
Пtтр Пащенко