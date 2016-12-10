Сергей Сироткин: Завершаем переговоры с «Рено», в GP2 мы не остаемся
Российский автогонщик Сергей Сироткин рассказал о том, чем
будет заниматься в следующем сезоне.
- Вы не были на сезонных тестах GP2. Есть ли GP2 в ваших планах на 2017-й? Чем вы будете заниматься в следующем сезоне?
- GP2 не стоит на повестке дня. Да, мы не выиграли
титул, но я считаю, что если бы остался в серии ещё на сезон, то не научился бы
ничему новому, - цитирует Сироткина «Чемпионат.com». Сильно лучше я бы не стал, ничего нового не
приобрел. В данный момент мы с «СМП Рейсинг» и лично Борисом Романовичем
Ротенбергом завершаем переговоры с «Рено» и, я думаю, скоро сможем об этом
объявить. Эта работа будет занимать достаточно много времени. Мы как раз
обсуждали, как трудно совмещать GP2 и «Формулу-1», постоянно прыгая из машины в
машину. Это ещё одна причина, по которой мы не остаемся в GP2.
Кроме того, возвращаясь к вопросу о занятости в следующем сезоне, я буду еще более плотно заниматься работой с молодёжью. В этом году, к сожалению, на это не всегда удавалось найти достаточно времени. Но на следующий сезон разрабатывается целая программа по моему участию в молодёжной программе – в течение всего года я буду встречаться с нашими юными спортсменами, приезжать к ним на соревнования, делиться опытом. Это очень важно и для меня, и для программы «СМП Рейсинг», и, надеюсь, для всего нашего автоспорта.
Напомним, 21-летний россиянин в нынешнем году занял третье место в серии GP2, а также неоднократно принимал участие в свободных заездах «Формулы-1» в составе «Рено».