«Уотфорд» обыграл «Эвертон», несмотря на дубль Лукаку

Марк Олбрайтон: «Лестер» нуждается в мотивации, мы должны показать людям, что команда все еще голодна до побед

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Сити» в рамках 15-го тура АПЛ.