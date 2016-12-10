«Уотфорд» обыграл «Эвертон», несмотря на дубль Лукаку
«Уотфорд» дома взял верх над «Эвертоном» (3:2) в 15-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Стефано Окака Чука (36-я и 64-я минуты) и Себастьян Предль (59-я), у гостей - Ромело Лукаку (17-я и 86-я).
Команда Вальтера Мадзарри с 21 очком поднялась на шестое место, клуб из Ливерпуля с 20 баллами идет на данный момент восьмым.
В следующем туре «Уотфорд» 14 декабря сыграет на выезде с «Манчестер Сити», а «Эвертон» днем ранее примет «Арсенал».
Матч
Голы
Лукаку 17 (0:1). Окака Чука 36 (1:1). Прёдль 59 (2:1). Окака Чука 64 (3:1). Лукаку 86 (3:2).
Состав
Уотфорд: Гомес, Суньига (Кабаселе, 90), Бритос, Холебас, Прёдль, Бехрами, Гедиура (Янмат, 62), Капу, Дини, Амрабат, Окака Чука (Уотсон, 81)
Эвертон: Стекеленбург, Мори, Уильямс, Бэйнс (Леннон, 83), Коулмэн, Гуйе (Баркли, 64), Миральяс (Валенсия, 71), Деулофеу, МакКарти, Бэрри, Лукаку
Предупреждения:
Гедиура, 7; Холебас, 74 - Деулофеу, 14; Бэйнс, 63
Судья:
Anthony Taylor
Место и дата
10 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция