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«Уотфорд» обыграл «Эвертон», несмотря на дубль Лукаку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Уотфорд» дома взял верх над «Эвертоном» (3:2) в 15-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Стефано Окака Чука (36-я и 64-я минуты) и Себастьян Предль (59-я), у гостей - Ромело Лукаку (17-я и 86-я).

Команда Вальтера Мадзарри с 21 очком поднялась на шестое место, клуб из Ливерпуля с 20 баллами идет на данный момент восьмым.

В следующем туре «Уотфорд» 14 декабря сыграет на выезде с «Манчестер Сити», а «Эвертон» днем ранее примет «Арсенал».

Матч

Уотфорд - Эвертон - 3:2 (1:1)

Голы

Лукаку 17 (0:1). Окака Чука 36 (1:1). Прёдль 59 (2:1). Окака Чука 64 (3:1). Лукаку 86 (3:2).

Состав

Уотфорд: Гомес, Суньига (Кабаселе, 90), Бритос, Холебас, Прёдль, Бехрами, Гедиура (Янмат, 62), Капу, Дини, Амрабат, Окака Чука (Уотсон, 81)

Эвертон: Стекеленбург, Мори, Уильямс, Бэйнс (Леннон, 83), Коулмэн, Гуйе (Баркли, 64), Миральяс (Валенсия, 71), Деулофеу, МакКарти, Бэрри, Лукаку

Предупреждения:

Гедиура, 7; Холебас, 74 - Деулофеу, 14; Бэйнс, 63

Судья:

Anthony Taylor

Место и дата

10 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

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