Саша Обрадович: Игра против «Астаны» получилась отличной в тактическом плане

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович остался доволен действиями подопечных в победном матче Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Была отличная тактическая игра. Мы остановили лидеров «Астаны» — Миллера и Лоури, разобрали их игру. Сложный был матч — мы рано прилетели в Казахстан, на площадке долго искали свою игру, но нам удалось победить», - приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Обрадовича.

Встреча, прошедшая в субботу в Астане, завершилась со счетом 71:51 в пользу гостей. В их составе самым результативным на паркете стал Кевин Джонс, набравший 16 очков.