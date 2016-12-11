Саша Обрадович: Игра против «Астаны» получилась отличной в тактическом плане
Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша
Обрадович остался доволен действиями подопечных в победном матче Единой лиги
ВТБ против «Астаны».
«Была отличная тактическая игра. Мы
остановили лидеров «Астаны» — Миллера и Лоури, разобрали их игру. Сложный
был матч — мы рано прилетели в Казахстан, на площадке долго искали
свою игру, но нам удалось победить», - приводит официальный сайт
«Локомотива-Кубани» слова Обрадовича.
Встреча, прошедшая в субботу в Астане, завершилась со счетом 71:51 в пользу гостей. В их составе самым результативным на паркете стал Кевин Джонс, набравший 16 очков.
Матч
Астана - Локомотив-Кубань - 51:71
Состав
Астана: Лоури (13), Кацивелис (11), Крубалли (10)
Локомотив-Кубань: Джонс (16), Зубков (15), Коллинс (11)
Место и дата
10 декабря 13:00, Жастар, Онлайн-трансляция