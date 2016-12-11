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Саша Обрадович: Игра против «Астаны» получилась отличной в тактическом плане

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович остался доволен действиями подопечных в победном матче Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Была отличная тактическая игра. Мы остановили лидеров «Астаны» — Миллера и Лоури, разобрали их игру. Сложный был матч — мы рано прилетели в Казахстан, на площадке долго искали свою игру, но нам удалось победить», - приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Обрадовича.

Встреча, прошедшая в субботу в Астане, завершилась со счетом 71:51 в пользу гостей. В их составе самым результативным на паркете стал Кевин Джонс, набравший 16 очков.

Матч

Астана - Локомотив-Кубань - 51:71

Состав

Астана: Лоури (13), Кацивелис (11), Крубалли (10)

Локомотив-Кубань: Джонс (16), Зубков (15), Коллинс (11)

Место и дата

10 декабря 13:00, Жастар, Онлайн-трансляция

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