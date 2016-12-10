Дальмайер выиграла гонку преследования в Поклюке, Глазырина – 12-я
На этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования у женщин. Победу одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.
Победительница преодолела дистанцию за 30 минут и 41,3 секунды при двух промахах. Второй стала Кайса Макарайнен из Финляндии. Третье место в активе чешки Евы Пушкарчиковой. Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина заняла 12-е место.
«Советский» спорт вел текстовую трансляцию гонки.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Второй этап
Женщины
Гонка преследования, 10 км
1. Лаура
Дальмайер (Германия) 30.43,1 (2)
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 16,8 (2)
3. Ева Пушкарчикова (Чехия) + 18,7 (1)
4. Мари Дорен Абер (Франция) + 18,8 (1)
...12. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.08,0 (0)
...20. Татьяна Акимова (Россия) + 1.28,4 (0)
...29. Ольга Подчуфарова (Россия) +1.53,0 (1)
...38. Светлана Слепцова (Россия) + 2.41,5 (1)