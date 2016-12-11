Димитрис Итудис: ЦСКА нужно подойти к игре против ВЭФа очень серьезно, как с «Миланом»
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис
накануне матча Единой лиги ВТБ против ВЭФа отметил, что его подопечным нужно
подойти к игре с максимальной концентрацией.
«ВЭФ – молодая, очень атлетичная команда,
обладающая габаритами и умело пользующаяся этим. В этом сезоне соперники
конкурентоспособны, потому нам нужно подойти к игре очень серьезно, с таким же
настроем, как в Милане», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
Из восьми стартовых матчей Единой лиги ВТБ ЦСКА
выиграл семь, а ВЭФ – четыре.
Матч ЦСКА – ВЭФ пройдет в Москве 11 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
11 декабря 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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