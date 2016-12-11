Димитрис Итудис: ЦСКА нужно подойти к игре против ВЭФа очень серьезно, как с «Миланом»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне матча Единой лиги ВТБ против ВЭФа отметил, что его подопечным нужно подойти к игре с максимальной концентрацией.

«ВЭФ – молодая, очень атлетичная команда, обладающая габаритами и умело пользующаяся этим. В этом сезоне соперники конкурентоспособны, потому нам нужно подойти к игре очень серьезно, с таким же настроем, как в Милане», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Из восьми стартовых матчей Единой лиги ВТБ ЦСКА выиграл семь, а ВЭФ – четыре.

Матч ЦСКА – ВЭФ пройдет в Москве 11 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.