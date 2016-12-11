«Тюмень» в гостях проиграла КПРФ
Московский клуб КПРФ в домашнем матче девятого
тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Тюмень».
Встреча, прошедшая в субботу в подмосковном
Климовске, завершилась победой хозяев паркета со счетом 10:6. В их составе по
дублю оформили Веласко Лин, Вара Адри и Паулиньо, а Сергей Денисов, Георгий
Сомхишвили, Азат Бикбулатов и Евгений Казаков забили по мячу. У гостей по разу отличились
Иван Милованов, Младен Коцич, Артем Антошкин и Иван Лобков, а Андрей Батырев
оформил дубль.
Таким образом, КПРФ набрал 16 очков и вышел на
седьмое место в таблице. У «Тюмени» осталось 15 очков. Она идет восьмой.
В следующих матчах чемпионата «Тюмень» 17 и 18
декабря примет «Норильский никель», а КПРФ в эти дни встретится с «Газпромом-Югрой».
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