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«Тюмень» в гостях проиграла КПРФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский клуб КПРФ в домашнем матче девятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Тюмень».

Встреча, прошедшая в субботу в подмосковном Климовске, завершилась победой хозяев паркета со счетом 10:6. В их составе по дублю оформили Веласко Лин, Вара Адри и Паулиньо, а Сергей Денисов, Георгий Сомхишвили, Азат Бикбулатов и Евгений Казаков забили по мячу. У гостей по разу отличились Иван Милованов, Младен Коцич, Артем Антошкин и Иван Лобков, а Андрей Батырев оформил дубль.

Таким образом, КПРФ набрал 16 очков и вышел на седьмое место в таблице. У «Тюмени» осталось 15 очков. Она идет восьмой.

В следующих матчах чемпионата «Тюмень» 17 и 18 декабря примет «Норильский никель», а КПРФ в эти дни встретится с «Газпромом-Югрой».

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