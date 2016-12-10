Дубль Семина помог «Магнитке» обыграть «Куньлунь»
Магнитогорский «Металлург» дома обыграл китайский «Куньлунь
Ред Стар» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль оформил Александр Семин и по
разу отличлись Денис Платонов и Денис Зарипов, а у гостей шайбу забросили Шон
Коллинз и Томаш Марцинко.
Команда из Магнитогорска с 87 очками лидирует в Восточной
конференции, а «Куньлунь» в ней же расположился на шестой строчке, имея в
активе 56 очков.
В следующем туре подопечные Ильи Воробьева отправятся в Загреб, где 21 декабря сыграют с «Медвешчаком», а команда из Пекина 12 декабря примет «Барыс».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы:
Коллинс (Альшевский С., Беллемор), 9:31 (0:1). Платонов (Казионов Д., Казионов Д.), 11:16 (1:1). Сёмин 12:46 (2:1). Марцинко (Поникаровский), 21:53 (2:2). Сёмин (Филиппи), 44:33 (3:2). Зарипов (Мозякин, Коварж), 56:49 (4:2).
Место и дата
10 декабря 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция