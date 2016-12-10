Дубль Семина помог «Магнитке» обыграть «Куньлунь»

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Александр Семин и по разу отличлись Денис Платонов и Денис Зарипов, а у гостей шайбу забросили Шон Коллинз и Томаш Марцинко.

Команда из Магнитогорска с 87 очками лидирует в Восточной конференции, а «Куньлунь» в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе 56 очков.

В следующем туре подопечные Ильи Воробьева отправятся в Загреб, где 21 декабря сыграют с «Медвешчаком», а команда из Пекина 12 декабря примет «Барыс».

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