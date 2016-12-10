Закурдаева выиграла индивидуальную гонку на Кубке России по биатлону
В Чайковском проходит второй этап Кубка России по биатлону.
Победу в индивидуальной гонке у женщин одержала представительница Красноярска
Виолетта Закурдаева.
Минуту и десять секунд победительнице проиграла Инны Смирновой из ХМАО, ставшая второй. Третье
место заняла Яна Бабушкина из Новосибирской области. У юниорок первой
стала Людмила Улыбина из ХМАО.
Кубок России
Чайковский
Индивидуальная гонка
Женщины. 15 км
1. Виолетта Закурдаева
2. Инна Смирнова
3. Яна Бабушкина
Юниорки. 12,5 км
1. Людмила Улыбина
2. Елизавета Каплина
3. Татьяна Воронова
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