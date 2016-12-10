Степан Хрипунов: Все играли только на победу
Нападающий
«Салавата Юлаева» Степан Хрипунов поделился впечатлениями от победы над «Амуром»
(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Все играли только на победу. Все без исключения ребята боролись, бились и
выиграли этот матч в овертайме. Все молодцы.
- В этих двух
матчах у нашей команды стала получаться игра в большинстве. В чём сумели
прибавить?
- Мы стали больше уделять этому времени на тренировках. Рано или поздно голы должны были прийти.
- Периодически ты
выходишь в одном звене с Линусом Умарком. Комфортно играть с ним?
- Мне кажется, что с Умарком любому хоккеисту будет комфортно. Он такой классный мастер, он сам всё делает.
Напомним, в составе победителей голами отметились Энвер Лисин, Линус Умарк, Денис Куляш и Игорь Григоренко, отличившийся в овертайме, а у гостей шайбу забросили Виталий Попов, Владислав Ушенин и Вячеслав Литовченко.
Матч
Салават Юлаев - Амур - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Попов (Ли, Назаров), 11:13 (0:1). Лисин (Коротков), 28:55 (1:1). Ушенин В. (Рамстедт, Малевич), 34:25 (1:2). Литовченко 43:15 (1:3). Умарк (Лепистё, Хартикайнен), 48:35 (2:3). Куляш (Макаров Д., Гончаров), 52:25 (3:3). Умарк 60:24 (4:3).
Место и дата
10 декабря 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция