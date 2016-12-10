Степан Хрипунов: Все играли только на победу

Нападающий «Салавата Юлаева» Степан Хрипунов поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Все играли только на победу. Все без исключения ребята боролись, бились и выиграли этот матч в овертайме. Все молодцы.

- В этих двух матчах у нашей команды стала получаться игра в большинстве. В чём сумели прибавить?

- Мы стали больше уделять этому времени на тренировках. Рано или поздно голы должны были прийти.

- Периодически ты выходишь в одном звене с Линусом Умарком. Комфортно играть с ним?

- Мне кажется, что с Умарком любому хоккеисту будет комфортно. Он такой классный мастер, он сам всё делает.

Напомним, в составе победителей голами отметились Энвер Лисин, Линус Умарк, Денис Куляш и Игорь Григоренко, отличившийся в овертайме, а у гостей шайбу забросили Виталий Попов, Владислав Ушенин и Вячеслав Литовченко.