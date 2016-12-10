Алиев победил в финале юниорского Гран-при в Марселе, Самарин – второй
В Марселе (Франция)
продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. В одиночном катании у юниоров
победу одержал российский спортсмен Дмитрий Алиев.
По сумме короткой и
произвольной программ Аливев набрал 240,07
балла. Вторым с результатом 236,52 балла стал россиянин Александр
Самарин. Чжун Хван Ча из Южной
Кореи стал третьим. Российские фигуристы Роман Савосин и Илья Скирда заняли,
соответственно, четвертое и шестое место.
Марсель (Франция)
Гран-при. Финал
Юниоры. Одиночное катание
Итоговый результат
1. Дмитрий Алиев (Россия) 240,07
2. Александр Самарин Россия) 236,52
3. Чжун Хван Ча (Южная Корея) 225,55
4. Роман Савосин (Россия) 212,39
...6. Илья Скирда (Россия) 207,11
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