Евгений Коротков: Я рад, что «Салават» выиграл в день моего рождения
Нападающий
«Салавата Юлаева» Евгений Коротков поделился впечатлениями от победы над «Амуром»
(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Тяжёлый матч был. У нас было много моментов в первом и во втором периодах, надо
было забивать. У меня был момент, даже и не знаю, как она не зашла. Если бы
реализовали свои шансы, то такой нервотрёпки бы не было.
- В двух стартовых
периодах сами не дорабатывали в завершении или это невезение?
- Думаю, что потеряли концентрацию в нужных моментах, когда надо было забивать.
- Ваша передача на
Энвера Лисина была целенаправленной или просто отправляли шайбу на пятак?
- Я в принципе думал и надеялся, что там кто-то есть. Сделал прострел, хорошо получилось.
- Вы сегодня
празднуете свой день рождения. Тяжело игралось?
- Нет, просто мне хотелось сегодня классно сыграть. Я рад, что команда выиграла, это самое главное.
Напомним, в составе победителей голами отметились Энвер Лисин, Линус Умарк, Денис Куляш и Игорь Григоренко, отличившийся в овертайме, а у гостей шайбу забросили Виталий Попов, Владислав Ушенин и Вячеслав Литовченко.
Матч
Салават Юлаев - Амур - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Попов (Ли, Назаров), 11:13 (0:1). Лисин (Коротков), 28:55 (1:1). Ушенин В. (Рамстедт, Малевич), 34:25 (1:2). Литовченко 43:15 (1:3). Умарк (Лепистё, Хартикайнен), 48:35 (2:3). Куляш (Макаров Д., Гончаров), 52:25 (3:3). Умарк 60:24 (4:3).
Место и дата
10 декабря 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция