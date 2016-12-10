Евгений Коротков: Я рад, что «Салават» выиграл в день моего рождения

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Тяжёлый матч был. У нас было много моментов в первом и во втором периодах, надо было забивать. У меня был момент, даже и не знаю, как она не зашла. Если бы реализовали свои шансы, то такой нервотрёпки бы не было.

- В двух стартовых периодах сами не дорабатывали в завершении или это невезение?

- Думаю, что потеряли концентрацию в нужных моментах, когда надо было забивать.

- Ваша передача на Энвера Лисина была целенаправленной или просто отправляли шайбу на пятак?

- Я в принципе думал и надеялся, что там кто-то есть. Сделал прострел, хорошо получилось.

- Вы сегодня празднуете свой день рождения. Тяжело игралось?

- Нет, просто мне хотелось сегодня классно сыграть. Я рад, что команда выиграла, это самое главное.

Напомним, в составе победителей голами отметились Энвер Лисин, Линус Умарк, Денис Куляш и Игорь Григоренко, отличившийся в овертайме, а у гостей шайбу забросили Виталий Попов, Владислав Ушенин и Вячеслав Литовченко.