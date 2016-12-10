Скончался бывший нападающий «Динамо» и «Томи» Сергей Лемешко

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Томи» Сергей Лемешко скончался на 45-м году жизни, сообщается на официальном сайте томской команды.

Воспитанник сибирского футбола Лемешко начал профессиональную карьеру в «Заре» (Ленинск-Кузнецкий). Оттуда он в 1995 году перешел в столичное «Динамо».

За бело-голух Лемешко выступал два года, участвовал в матчах чемпионата и Кубка России, играл против венского «Рапида» в четвертьфинале Кубка обладателей кубков.

В элитном дивизионе Сергей также защищал цвета «Ростсельмаша», «Текстильщика» и «Тюмени», в первой лиге - «Томи».

Последние годы он с семьей жил в Калининграде, работал тренером в структуре «Балтики», потом стал заведующим кафедрой физвоспитания и спорта Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.