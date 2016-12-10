Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Локомотив
Хоккей  Металлург4 : 2Куньлунь
Футбол  Бавария3 : 0Вольфсбург
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Скончался бывший нападающий «Динамо» и «Томи» Сергей Лемешко

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Томи» Сергей Лемешко скончался на 45-м году жизни, сообщается на официальном сайте томской команды.

Воспитанник сибирского футбола Лемешко начал профессиональную карьеру в «Заре» (Ленинск-Кузнецкий). Оттуда он в 1995 году перешел в столичное «Динамо».

За бело-голух Лемешко выступал два года, участвовал в матчах чемпионата и Кубка России, играл против венского «Рапида» в четвертьфинале Кубка обладателей кубков.

В элитном дивизионе Сергей также защищал цвета «Ростсельмаша», «Текстильщика» и «Тюмени», в первой лиге - «Томи».

Последние годы он с семьей жил в Калининграде, работал тренером в структуре «Балтики», потом стал заведующим кафедрой физвоспитания и спорта Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мануэл Фернандеш: У меня все меньше надежд на вызов в сборнуюМануэл Фернандеш: У меня все меньше надежд на вызов в сборнуюПолузащитник «Локомотива» рассказал в интервью о своем возрождении и надеждах на попадание в сборную Португалии.«Локомотив» может вернуть из «Рубина» Оздоева и Бурлака в обмен на Миранчука«Локомотив» и «Рубин» готовят трансфер, который может стать самым громким в РФПЛ нынешней зимой.Кирилл Комбаров и Дьяков в январе перейдут в «Арсенал»Игроки «Томи» Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков проведут весеннюю половину сезона в тульском «Арсенале», сообщает «Спортфакт».Смолов может перейти в дортмундскую «Боруссию»Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Fussball Transfers.Ромуло улетел из Москвы в Бразилию, захватив с собой 16 чемодановБразильский полузащитник Ромуло в ближайшее время может расторгнуть контракт с московским «Спартаком».Сергей Прядкин: Победитель чемпионата России получит 5 миллионов долларовПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о размере призовых, которые получит команда, которая выиграет нынешний чемпионат России.Федор Кудряшов: Лидеры «Ростова» – Джанаев, Навас и Нобоа. А в «Спартаке» впечатление производил АлексЗащитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о лучших футболистах, с которыми ему доводилось играть в одной команде.Анатолий Бышовец: Проблема «Зенита» – отсутствие ярких индивидуальностей, кроме одного-двух игроковЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец поделился мнением, какие проблемы «Зенита» выявило поражение от «Алкмара» (2:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.Гендиректор «Терека»: Планируем усиление в зимнее трансферное окноГенеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал о возможных изменениях в составе команды.Кристиан Паскуато: Мной интересуются «Зенит» и «Спартак»Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато не исключил, что может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов РФПЛ.Аксель Витсель: После зимних сборов «Зенит» будет показывать футбол более высокого качестваПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель подвел итоги первой части чемпионата России-2016/17.Илья Казаков: Причина перехода Самедова из «Локомотива» в «Спартак» – конфликт с СеминымБывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился информацией об обстоятельствах перехода полузащитника сборной России Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак».«Спартаку» наука. Как европейские клубы выходили на биржу и что из этого вышло«Спартаку» наука. Как европейские клубы выходили на биржу и что из этого вышлоЛеонид Федун уже давно помышляет о выводе своего клуба на IPO для привлечения дополнительных средств, но стоит ли игра свеч?Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале»Бывший вратарь сборной России и московского «Динамо» Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале», информирует «Спортфакт».«Локомотив» предлагает «Рубину» за Оздоева 3 миллиона евроМосковский «Локомотив» продолжает переговоры с «Рубином» по поводу перехода полузащитника казанского клуба Магомеда Оздоева, однако клубы пока не могут согласовать трансферную стоимость игрока.Алексей Миллер встретился с Мирчей ЛуческуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу с председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером.«Локомотив» ведет переговоры о трансферах Билялетдинова и ИзмайловаПолузащитники Марат Измайлов и Динияр Билялетдинов могут вернуться в «Локомотив». Ими интересуется тренерский штаб команды.Виктор Васин вернется в ЦСКАЗащитник Виктор Васин начнет подготовку к весенней части чемпионата РФПЛ в ЦСКА.УЕФА: Решение по апелляции Еременко, скорее всего, будет принято после нового годаУЕФА, вероятнее всего, примет решение по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко после нового года. Об этом сообщил директор организации по правовым вопросам Аллистер Белл.Александр Самедов: Я ухожу в «Спартак» не за деньгамиПолузащитник Александр Самедов рассказал о причинах перехода в «Спартак». Он заверил, что финансовая сторона не сыграла никакой роли при трансфере.

Томь
Томькалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение