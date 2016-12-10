«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Астану»
Матч регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Локомотивом-Кубанью» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча - 71:51 в пользу российского клуба.
В составе победителей
самым результативным стал Кевин Джонс, набравший 16 очков. У «Астаны» 13
очков в активе Роберта Лоури.
«Локомотив-Кубань»
занимает пятое место в турнирной таблице. «Астана» находится на шестой позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Астана - Локомотив-Кубань - 51:71
Место и дата
10 декабря 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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