Гомис принес победу «Марселю» в матче с «Дижоном»

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Дижон» дома уступил «Марселю» со счетом 1:2.

Счет в матче на шестой минуте открыл 19-летний полузащитник гостей Максим Лопес. На 78-й минуте Мехди Абед забил ответный мяч, а за три минуты до конца встречи Бафетимби Гомис вывел «Марсель» вперед, установив окончательный счет в матче.

«Марсель» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Дижон» расположился на 15-й строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре бело-голубые 18 декабря примут «Лилль», а команда из Дижона в этот же день сыграет на выезде с «Ниццей».

Чемпионат Франции

17-й тур