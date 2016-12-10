Гомис принес победу «Марселю» в матче с «Дижоном»
В матче 17-го тура чемпионата Франции «Дижон» дома уступил «Марселю»
со счетом 1:2.
Счет в матче на шестой минуте открыл 19-летний полузащитник гостей
Максим Лопес. На 78-й минуте Мехди Абед забил ответный мяч, а за три минуты до
конца встречи Бафетимби Гомис вывел «Марсель» вперед, установив окончательный
счет в матче.
«Марсель» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Дижон» расположился на 15-й строчке, имея в активе 16 очков.
В следующем туре бело-голубые 18 декабря примут «Лилль», а команда из Дижона в этот же день сыграет на выезде с «Ниццей».
Чемпионат Франции
17-й тур
Матч
Голы
Лопес 6 (0:1). Абед 78 (1:1). Гомис 87 (1:2).
Состав
Дижон: Рейне, Варро, Ланг, Шафик, Бернар, Лис-Мелу (Амальфитано, 83), Саммаритано (Бахамбула, 67), Мари (Гастьен, 46), Абед, Дьони, Жулио Тавареш
Марсель: Пеле, Роланду, Сакаи, Фанни, Губочан, Ангуисса, Товен (Машаш, 70), Ванкер, Лопес (Дория, 89), Гомис, Н'Джи (Сарр, 80)
Предупреждения:
Ланг, 36 - Машаш, 74; Ванкер, 77
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
10 декабря 16:30, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция