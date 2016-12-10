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Глава USADA: Россия должна быть исключена из МОК

Источник:  Американское антидопинговое агентство (USADA)Комментарии

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказал свое мнение по поводу второй части доклада Ричарда Макларена. Он считает, что Россия должна быть исключена из числа членов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это еще один ошеломляющий пример того, как олимпийское движение было коррумпировано, и как чистые спортсмены были ограблены из-за российской государственной системы, способствующей употреблению допинга. МОК должен действовать. Чистые спортсмены не будут удовлетворены, пока WADA не станет действительно независимым международным регулятором, а ОКР (Олимпийский комитет России) не будет исключен из МОК до тех пор, пока он не будет соответствовать всем требования Международного олимпийского комитета. До того, как это произойдет, а также до тех пор, пока все виновные не будут привлечены к ответственности, в России не должны проходить международные спортивные соревнования», - цитирует Тайгерта официальный сайт USADA.

Согласно докладу Макларена, были обнаружены следы вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужчин, выигравших в Сочи четыре золотых медали, а также у одной серебряной медалистки Игр.

В этих пробах присутствуют физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая трех вышеназванных, обнаружены царапины и повреждения на внутренней части пробирок и крышек, что свидетельствует о внешнем вмешательстве.

Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.

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